Дисциплинарный комитет АФФА наказал тренера "Нефтчи" на 20 матчей

Дисциплинарный комитет АФФА принял меры в связи с инцидентом на матче "Нефтчи" - "Сумгайыт" III тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, на 82-й минуте футболист "Сумгайыта" Мурад Хачаев получил вторую желтую карточку и был выведен с игрового поля. По этой причине его отстранили на 1 матч, а клуб оштрафовали на 200 манатов.

На 90+4 минуте футболист "Нефтчи" Антон Кривоцюк получил вторую желтую карточку, из-за чего был наказан на 1 игру, а клуб оштрафован на 200 манатов.

Допустивший в том же эпизоде агрессивное поведение капитан "Сумгайыта" Вургун Гусейнов был дисквалифицирован на 3 матча, а клуб оштрафован на 2 400 манатов, так как получил красную карточку.

Тренер "Нефтчи" Этибар Тарывердиев дисквалифицирован на 20 матчей, а клуб оштрафован на 16 000 манатов из-за нанесения главному тренеру команды-соперницы Айхану Аббасову удара.

Напомним, что ранее дисциплинарный Комитет АФФА сделал серьезное предупреждение президенту "Сумгайыта" Рияду Рафиеву и главному тренеру команды Айхану Аббасову.