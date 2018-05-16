Диего Марадона стал спортивным директором брестского "Динамо" - ФОТО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Аргентинец Диего Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба "Динамо-Брест". Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 57-летнего Марадоны с клубом рассчитан на три года. Сообщается, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест". Специалист приступит к своим обязанностям после окончания чемпионата мира в России.

"Динамо-Брест" в чемпионате Белоруссии после 7 игр идет на шестом месте в турнирной таблице. Главным тренером команды является белорусский специалист Сергей Ковальчук. Брестский клуб является обладателем Кубка (2007, 2017) и Суперкубка страны (2018).