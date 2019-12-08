Дарио Фредерико: "Нефтчи" по силам обогнать "Карабах" - ИНТЕРВЬЮ

"Это была тяжелая выездная игра, но мы к ней хорошо подготовились. Знали, что будет сложно. Показали красивую игру и, вовремя забив нужные голы, сумели победить. Этим, мы сократили отставание от "Карабаха" до шести очков. До конца будем бороться за чемпионство".

Как сообщает Report, об этом после победного матча XIV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Сабаха" (2:0), сказал полузащитник "Нефтчи" Дарио Фредерико.

Далее он также ответил и на другие вопросы представителей СМИ.

- По силам ли нынешнему "Нефтчи" обойти "Карабах"?

- Конечно. Наша команда обладает достаточным потенциалом. В коллективе большая конкуренция, и она нам помогает. Отмечу, что в прошлом году, после второго круга мы опережали "Карабах" на пять очков. Но, в итоге они сумели устранить отставание и стали чемпионами. Аналогичное может произойти и в этом сезоне. Будем бороться.

- После вашего возвращения в "Нефтчи" многие считали, что вы будете играть в стартовом составе. Но, сейчас происходит обратное?

- Не сказал бы, что не приношу пользу команде. Разумеется, в некоторых матчах игра идет не так, как хочется. Но даже в таких случаях, хочется внести свой вклад в победу команды. Самое главное, это положительный результат клуба.