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ЧМ-2022: Аргентина не смогла обыграть Парагвай

ЧМ-2022: Аргентина не смогла обыграть Парагвай Сборная Аргентина по футболу сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Парагвая в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.
Футбол
8 октября 2021 г. 06:19
ЧМ-2022: Аргентина не смогла обыграть Парагвай

Сборная Аргентина по футболу сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Парагвая в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, аргентинцы продлили беспроигрышную серию до 23 игр.

Команда Аргентины занимает второе место в таблице южноамериканского отборочного турнира, набрав 19 очков в девяти матчах. Парагвайцы идут шестыми, в их активе 12 очков за 10 игр. Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

В следующем туре аргентинцы 11 октября примут команду Уругвая, сборная Парагвая в тот же день сыграет на выезде с чилийцами.

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