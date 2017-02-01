"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу - ВИДЕО

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты "Челси" сыграли вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии.
Как передает Report, в составе "Челси" гол на 24-й минуте встречи забил Давид Луис.
У "Ливерпуля" отличился Джоржиньо Вейналдум (57).
"Челси" возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 56 очков. "Ливерпуль идет четвертым, имея в активе 46 баллов.
В следующем туре "Ливерпуль" 4 февраля сыграет в гостях против "Халла". В тот же день "Челси" примет "Арсенал".
В параллельном матче "Арсенал" дома уступил "Уотфорду" со счетом 1:2.
Остальные результаты игрового дня:
"Бернли" - "Лестер - 1:0;
"Борнмут" - "Кристал Пэлас" - 0:2;
"Мидлсбро" - "Вест Бромвич" - 1:1;
"Сандерленд" - "Тоттенхэм" - 0:0;
"Суонси" - "Саутгемптон" - 2:1.
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