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    "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 1:1

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты "Челси" сыграли вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии.

    Как передает Report, в составе "Челси" гол на 24-й минуте встречи забил Давид Луис.

    У "Ливерпуля" отличился Джоржиньо Вейналдум (57).

    "Челси" возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 56 очков. "Ливерпуль идет четвертым, имея в активе 46 баллов.

    В следующем туре "Ливерпуль" 4 февраля сыграет в гостях против "Халла". В тот же день "Челси" примет "Арсенал".

    В параллельном матче "Арсенал" дома уступил "Уотфорду" со счетом 1:2.

    Остальные результаты игрового дня:

    "Бернли" - "Лестер - 1:0;

    "Борнмут" - "Кристал Пэлас" - 0:2;

    "Мидлсбро" - "Вест Бромвич" - 1:1;

    "Сандерленд" - "Тоттенхэм" - 0:0;

    "Суонси" - "Саутгемптон" - 2:1.

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