​CBC будет транслировать игры Премьер-лиги на азербайджанском языке

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Игры Премьер-лиги Азербайджана будут транслироваться на телеканале CBC на азербайджанском языке.

Как сообщает Report, решение было принято после обсуждений с участием руководства АФФА, ПФЛ и CBC TV.

Согласно решению, в переходный период, до открытия телеканала CBC-Sport, игры будут транслироваться на азербайджанском языке на CBC TV.

Отметим, что канал CBC TV, ставший победителем тендера, объявленного в связи с телевещанием Премьер-лиги, является первым русскоязычным международным спутниковым телеканалом Азербайджана и осуществляет вещание на иностранных языках. Отмечалось, что в первые месяцы игры будут комментировать на русском языке.

Предполагалось, что на азербайджанском языке игры будут комментировать на канале Youtube АФФА (AFFA Official).

Телеканал CBC отмечал, что в случае успешной трансляции встреч в ближайшее время на базе собственной спортивной редакции откроет канал CBC-Sport, передаст ему право трансляции матчей, и матчи будут комментировать на азербайджанском языке.