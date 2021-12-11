Бывший игрок сборной Бразилии завершил карьеру

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Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Луис Фабиано завершил свою карьеру.



Как сообщает Report, 41-летний футболист поделился этим в публикации на своей странице в Instagram.



По его словам, он принял это решение из-за проблем со здоровьем: «Последние четыре года я отчаянно боролся, чтобы вновь заниматься тем, что люблю больше всего. Продолжительное лечение, тренировки, две операции, но в итоги я не выиграл эту битву».



В последний раз Луис Фабиано играл за местный клуб «Васко да Гама». Он стал знаменит своей игрой в составе испанского клуба «Севилья» в 2005-2011 годах. Фабиано в составе этой команды два раза выигрывал кубок УЕФА (сегодняшняя Лига Европы).