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Бундеслига: "Бавария" разгромила "Майнц" со счетом 8:1

Бундеслига: "Бавария" разгромила "Майнц" со счетом 8:1 Состоялся матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались "Бавария" и "Майнц".
Футбол
9 марта 2024 г. 22:14
Бундеслига: Бавария разгромила Майнц со счетом 8:1

Состоялся матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались "Бавария" и "Майнц".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене (Германия). Хозяева одержали разгромную победу со счетом 8:1.

В составе мюнхенской команды хет-триком отметился английский нападающий Гарри Кейн, дублем отметился Леон Горецка, еще по голу забили Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Серж Гнабри. В составе гостей отличился Надим Амири.

После этой победы в активе "Баварии" стало 57 очков. Подопечные Томаса Тухеля идут на втором месте и сократили отставание от лидера чемпионата "Байера" до семи очков. "Майнц" с 16 очками располагается на предпоследнем, 17-м месте.

В параллельном матче встречались "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Кельн". Команды не смогли выявить победителя - 3:3.

У хозяев забитым мячом отметился Франк Онора и дубль оформил Робин Хак. В составе "Кельна" дубль оформил Фарид Алиду, а третий мяч в активе Дэмиона Даунса.

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Версия на азербайджанском языке Bundesliqa: “Bavariya” “Maynts”a 8 qol vurub

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