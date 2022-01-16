Бразильский нападающий вернулся в стан "Нефтчи"

Сегодня вечером Тиаго Безерра из "Нефтчи" отправится в турецкую Анталию, чтобы присоединиться к лагерю команды.

Сегодня вечером Тиаго Безерра из "Нефтчи" отправится в турецкую Анталию, чтобы присоединиться к лагерю команды.

Как передает Report со ссылкой на официальное телевидение клуба, выздоровевший от коронавируса бразильский форвард завтра сможет принять участие в тренировочном процессе.

Другие легионеры бакинцев Хорхе Корреа и Сесар Меза Колли снова пройдут тесты. Если результаты анализов будут отрицательными, оба игрока также отправятся в Анталию .

Напомним, что "Нефтчи" проведет сбор в Турции до 25 января.