О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бразильский нападающий вернулся в стан "Нефтчи"

Бразильский нападающий вернулся в стан "Нефтчи" Сегодня вечером Тиаго Безерра из "Нефтчи" отправится в турецкую Анталию, чтобы присоединиться к лагерю команды.
Футбол
16 января 2022 г. 13:55
Бразильский нападающий вернулся в стан Нефтчи

Сегодня вечером Тиаго Безерра из "Нефтчи" отправится в турецкую Анталию, чтобы присоединиться к лагерю команды.

Как передает Report со ссылкой на официальное телевидение клуба, выздоровевший от коронавируса бразильский форвард завтра сможет принять участие в тренировочном процессе.

Другие легионеры бакинцев Хорхе Корреа и Сесар Меза Колли снова пройдут тесты. Если результаты анализов будут отрицательными, оба игрока также отправятся в Анталию .

Напомним, что "Нефтчи" проведет сбор в Турции до 25 января.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Braziliyalı hücumçu "Neftçi"nin düşərgəsinə gəlir

Самое читаемое

Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
11 января 2022 г. 06:13
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Скончался Абдуррахман Везиров
Скончался Абдуррахман Везиров
10 января 2022 г. 13:29
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
15 января 2022 г. 16:40
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
12 января 2022 г. 17:03
Армяне дорого заплатили за провокацию в Кельбаджаре: уничтожено 2 вражеских поста и 8 военнослужащих
Армяне дорого заплатили за провокацию в Кельбаджаре: уничтожено 2 вражеских поста и 8 военнослужащих
11 января 2022 г. 22:55
Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине
Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине
12 января 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi