Бразильский нападающий вернулся в стан "Нефтчи"

Сегодня вечером Тиаго Безерра из "Нефтчи" отправится в турецкую Анталию, чтобы присоединиться к лагерю команды.
Как передает Report со ссылкой на официальное телевидение клуба, выздоровевший от коронавируса бразильский форвард завтра сможет принять участие в тренировочном процессе.
Другие легионеры бакинцев Хорхе Корреа и Сесар Меза Колли снова пройдут тесты. Если результаты анализов будут отрицательными, оба игрока также отправятся в Анталию .
Напомним, что "Нефтчи" проведет сбор в Турции до 25 января.