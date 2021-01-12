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"Барселона" сыграет с "Реалом" в особом комплекте формы

"Барселона" сыграет с "Реалом" в особом комплекте формы "Барселона" сыграет в матче 30-го тура испанской Примеры с мадридским "Реалом" в специальном комплекте формы.
Футбол
12 января 2021 г. 01:06
Барселона сыграет с Реалом в особом комплекте формы

"Барселона" сыграет в матче 30-го тура испанской Примеры с мадридским "Реалом" в специальном комплекте формы.

Как передает Report, об этом сообщает Cadena Ser.

Футболка из нового комплекта будет сочетать в себе клубные цвета "Барселоны", а именно синий и гранатовый, и цвета флага Каталонии (красный и желтый). Форму представит бывший капитан каталонцев Карлес Пуйоль. Ожидается, что новая экипировка поступит в продажу в конце января текущего года.

Матч 30-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 "Реал" - "Барселона" состоится 11 апреля в Мадриде.

"Барселона" в 18 встречах набрала 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридский "Реал" (37) - на 2-м месте. Лидером соревнований является "Атлетико" (38).

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