"Барселона" объявила об очередном трансфере

Испанский клуб "Барселона" объявил о своем очередном трансфере.

Испанский клуб "Барселона" объявил о своем очередном трансфере.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба, Эмерсон Ройал, который провел последние два сезона в "Бетисе", вновь привлечен в команду.

22-летний полузащитник, принадлежащий "Барселоне", выступал за "Севилью" на правах двухлетней аренды.

Эмерсон Ройал, который перешел в "Барселону" из "Атлетико Минейро" в 2019 году, в том же году был сдан в аренду.

Коллектив клуба, которым руководит Роналд Куман, пополнили перешедшие из "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и Эрик Гарсия.