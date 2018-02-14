"Барселона" наняла для Дембеле личного повара и телохранителя

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Руководство «Барселоны» пытается ускорить адаптацию нападающего Усмана Дембеле, который летом перешёл в стан каталонского клуба из дортмундской «Боруссии».

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, для форварда был нанят личный повар для того, чтобы Дембеле правильно питался.

Кроме того к 20-летнему футболисту приставлен личный телохранитель, а клубные врачи регулярно посещают французского игрока дома, отслеживая его физическое состояние.

В текущем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» в чемпионате Испании пять матчей, сделав одну голевую передачу.