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    "Барселона" наняла для Дембеле личного повара и телохранителя

    Клубные врачи регулярно посещают французского игрока дома

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Руководство «Барселоны» пытается ускорить адаптацию нападающего Усмана Дембеле, который летом перешёл в стан каталонского клуба из дортмундской «Боруссии».

    Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, для форварда был нанят личный повар для того, чтобы Дембеле правильно питался.

    Кроме того к 20-летнему футболисту приставлен личный телохранитель, а клубные врачи регулярно посещают французского игрока дома, отслеживая его физическое состояние.

    В текущем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» в чемпионате Испании пять матчей, сделав одну голевую передачу.

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