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"Байер 04" установил новый рекорд среди команд Германии

"Байер 04" установил новый рекорд среди команд Германии Соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА "Байер 04" установил новый рекорд среди команд Германии.
Футбол
24 февраля 2024 г. 10:35
Байер 04 установил новый рекорд среди команд Германии

Соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА "Байер 04" установил новый рекорд среди команд Германии.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Хаби Алонсо, добилась этого результата, одержав победу над "Майнцем" (2:1) в XXIII туре Бундеслиги.

Беспроигрышная серия "Байер 04" достигла 33 игр (29 побед, 4 ничьи).

Таким образом, команда превзошла достижение "Баварии". Представитель Мюнхена не проиграл 32 матча подряд под руководством Ханса-Дитера Флика в 2019-2020 годах.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Байером 04" в 1/8 финала состоится 7 марта в Баку, а ответный - через неделю в Германии.

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Версия на английском языке Qarabag’s Europa League opponent Bayer Leverkusen set new Bundesliga record
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın rəqibi rekorda imza atıb

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