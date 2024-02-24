"Байер 04" установил новый рекорд среди команд Германии

Соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА "Байер 04" установил новый рекорд среди команд Германии.

Соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА "Байер 04" установил новый рекорд среди команд Германии.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Хаби Алонсо, добилась этого результата, одержав победу над "Майнцем" (2:1) в XXIII туре Бундеслиги.

Беспроигрышная серия "Байер 04" достигла 33 игр (29 побед, 4 ничьи).

Таким образом, команда превзошла достижение "Баварии". Представитель Мюнхена не проиграл 32 матча подряд под руководством Ханса-Дитера Флика в 2019-2020 годах.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Байером 04" в 1/8 финала состоится 7 марта в Баку, а ответный - через неделю в Германии.