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"Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ

"Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ Лондонский "Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
21 апреля 2024 г. 00:53
Арсенал обыграл Вулверхэмптон в матче АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Леандро Троссард (45) и Мартин Эдегор (90+5).

"Арсенал" (74 очка) вышел на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), однако у идущего вторым "Манчестер Сити" (73) есть игра в запасе. "Вулверхэмптон" (43) располагается на 11-й строчке. Команда продлила серию без побед в чемпионате до пяти матчей.

В следующем матче "Арсенал" 23 апреля примет лондонский "Челси", "Вулверхэмптон" 24 апреля дома сыграет с "Борнмутом".

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” “Vulverhempton”u yenərək liderliyə yüksəlib

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