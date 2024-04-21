"Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" в матче АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский "Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Леандро Троссард (45) и Мартин Эдегор (90+5).

"Арсенал" (74 очка) вышел на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), однако у идущего вторым "Манчестер Сити" (73) есть игра в запасе. "Вулверхэмптон" (43) располагается на 11-й строчке. Команда продлила серию без побед в чемпионате до пяти матчей.

В следующем матче "Арсенал" 23 апреля примет лондонский "Челси", "Вулверхэмптон" 24 апреля дома сыграет с "Борнмутом".