Американский певец Джейсон Деруло представил гимн ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

Как передает Report, композиция была создана совместно с компанией Coca-Cola.

Деруло исполнит песню на открытии турнира 14 июня на московском стадионе «Лужники» перед матчем Россия — Саудовская Аравия.

Послушать песню можно на официальном канале Джейсона Деруло в YouTube.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.