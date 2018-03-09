Американский певец Джейсон Деруло представил гимн ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
Как передает Report, композиция была создана совместно с компанией Coca-Cola.
Деруло исполнит песню на открытии турнира 14 июня на московском стадионе «Лужники» перед матчем Россия — Саудовская Аравия.
Послушать песню можно на официальном канале Джейсона Деруло в YouTube.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.
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