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"Айнтрахт" разгромил "Баварию"

"Айнтрахт" разгромил "Баварию" Мюнхенская "Бавария" потерпела разгромное поражение от франкфуртского "Айнтрахта" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
Футбол
9 декабря 2023 г. 21:24
Айнтрахт разгромил Баварию

Мюнхенская "Бавария" потерпела разгромное поражение от франкфуртского "Айнтрахта" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Омар Мармуш, Эрик Жуниор Эбимбе (дубль), Хуго Ларссон и Ансгар Кнауфф. У "Баварии" единственный забитый мяч на счету Йозуа Киммиха.

Подопечные Томаса Тухеля проиграли впервые в этом сезоне в Бундеслиге после 10 побед и двух ничьих. Во всех турнирах это третье поражение – ранее мюнхенцы уступили "РБ Лейпциг" (0:3) в матче за Суперкубок Германии и "Саарбрюкену" (1:2) в Кубке Германии.

Мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 13 матчей. "Айнтрахт" находится на седьмой позиции, заработав 21 балл. Лидирует леверкузенский "Байер" (35).

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