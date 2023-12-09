"Айнтрахт" разгромил "Баварию"

Мюнхенская "Бавария" потерпела разгромное поражение от франкфуртского "Айнтрахта" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

Мюнхенская "Бавария" потерпела разгромное поражение от франкфуртского "Айнтрахта" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Омар Мармуш, Эрик Жуниор Эбимбе (дубль), Хуго Ларссон и Ансгар Кнауфф. У "Баварии" единственный забитый мяч на счету Йозуа Киммиха.

Подопечные Томаса Тухеля проиграли впервые в этом сезоне в Бундеслиге после 10 побед и двух ничьих. Во всех турнирах это третье поражение – ранее мюнхенцы уступили "РБ Лейпциг" (0:3) в матче за Суперкубок Германии и "Саарбрюкену" (1:2) в Кубке Германии.

Мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 13 матчей. "Айнтрахт" находится на седьмой позиции, заработав 21 балл. Лидирует леверкузенский "Байер" (35).