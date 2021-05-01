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АФФА выражает соболезнования в связи со смертью Азада Рагимова

АФФА выражает соболезнования в связи со смертью Азада Рагимова Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) выразила соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова
Футбол
1 мая 2021 г. 01:31
АФФА выражает соболезнования в связи со смертью Азада Рагимова

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) выразила соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт ассоциации.

"Азербайджанская спортивная общественность понесла тяжелую утрату. Умер министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана выражает свои глубочайшие соболезнования от имени футбольного сообщества нашей страны и желает терпения родным усопшего.

Аллах ряхмят елясин!", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке AFFA-dan Azad Rəhimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı

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