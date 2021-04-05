Внешний долг Украины превысил 81% ВВП

По итогам года внешний долг госсектора увеличился на 2,9 млрд долларов США, а частного сектора – на 1,1 млрд доллара США

Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос на 4 млрд доллара США и на конец года составил 125,7 млрд долларов США. Относительно ВВП объем долга увеличился за год с 78,6% до 81,2%.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). Согласно данным НБУ, в четвертом квартале долг вырос на 3,5 млрд долларов США, в том числе госсектора – на 3 млрд доллара США.

Нацбанк уточнил, что в целом по итогам года внешний долг госсектора увеличился на 2,9 млрд долларов США – до 54,7 млрд долларов США (35,3% от ВВП), а внешние обязательства частного сектора – на 1,1 млрд доллара США, до 71 млрд долларов США (45,9% от ВВП).

НБУ указал, что его внешний долг сократился на 0,4 млрд доллара США в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd by (0,7 млрд доллара США) и на 31 декабря 2020 года составлял 6,9 млрд долларов США. В то же время за счет изменения курса СДР объем внешних обязательств центрального банка вырос на 0,3 млрд доллара США.

Объем внешних обязательств банков уменьшился в минувшем году на 1,1 млрд доллара США – до 3,7 млрд долларов США благодаря чистому погашению их обязательств по еврооблигациям на 0,9 млрд долларов США, уменьшению задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на 0,1 млрд доллара США и снижению задолженности по межбанковским кредитам на 0,1 млрд доллара США.

Внешний долг других секторов экономики уменьшился на 0,4 млрд доллара США – до 54,2 млрд долларов США за счет уменьшения задолженности по кредитам и займам на 2,2 млрд долларов США, в основном за счет переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на 1,4 млрд долларов США и чистом привлечении средств от размещения еврооблигаций на 0,4 млрд доллара США. За счет курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на 0,6 млрд доллара США.

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за год на 2,6 млрд долларов США – до 13,2 млрд долларов США.

Объемы просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (в том числе от прямых инвесторов) увеличились на 1 млрд долларов США – до 23,4 млрд долларов США, а доля Кипра в ней – с 59,3% до 59,6%.

Нацбанк уточняет, что в целом Кипр на конец 2020 года оставался основной страной-кредитором по географической структуре задолженности частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) – 47,1% от общего объема, однако его доля за год сократилась на 2,1 процентных пункта (п.п.). Доля Великобритании увеличилась на 0,1 п.п. – до 13%, Люксембурга – с 2,8% до 3,2%, а доля Виргинских островов (Британия) уменьшилась с 3,3% до 2,9%, Нидерландов – с 5,7% до 5,6%.

Основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2020 остается доллар США: 61,6% от общего объема внешнего долга, однако его доля сократилась за год на 5,1 п.п. В то же время возросла доля заимствований в евро – с 16,8% до 23,7%. Удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ возрос с 9,3% до 10,2%.

При этом снизилась доля внешней задолженности в гривне – на 1,7 п.п., до 3,2% и российских рублях – на 0.9 п. п., до 0,7%.

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения за год увеличился всего на 0,15 млрд долларов США – до 48,5 млрд долларов США, в том числе сектора общего государственного управления – 4,7 млрд долларов США, центрального банка – 0,9 млрд долларов США, банковского сектора – 2,6 млрд долларов США и реального сектора (включая межфирменный долг) – 40,3 млрд долларов США: рост задолженности по торговым кредитам (на 1,8 млрд долларов США) был компенсирован сокращением выплат по кредитам и еврооблигациям (на 1,6 млрд долларов США).