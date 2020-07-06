Вкладчикам четырех банков компенсировано 181,4 млн манатов

Вкладчикам четырех банков компенсировано 181,4 млн манатов

Азербайджанский фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) выплатил с 1 июня по 6 июля 11,3 тыс. вкладчикам ОАО AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank компенсации в размере 181,4 миллиона манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Напомним, что компенсации выплачиваются в безналичном порядке посредством дебетовых карт "Международный банк Азербайджана" и ОАО “Капитал Банк”, системы срочных денежных переводов “Хазри”.

Согласно закону "О страховании вкладов", заявления вкладчиков принимаются в течение 1 года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.