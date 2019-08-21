Выросла среднемесячная зарплата в Нахчыванской Автономной Республике

В январе-июне 2019 г. среднемесячная заработная плата одного работника в Нахчыванской Автономной Республике составила 449,3 маната.

Как передаёт Report, об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по статистике Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что данный показатель на 5,4% выше аналогичного периода 2018 г.

Динамичное развитие экономики автономной республики создало благоприятные условия для расширения внешнеторговых связей. В январе-июне 2019 г. внешнеторговый оборот субъекта составил 253,361 млн долларов. Объём экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. вырос до 221,587 млн долларов, в результате чего сформировалось положительное сальдо в размере 189,814 млн долларов.