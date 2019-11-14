ВЭБ намерен серьезно продвинуть тему расчетов в нацвалютах в 2020 году

ВЭБ намерен серьезно продвинуть тему расчетов в нацвалютах во время своего председательства в рамках механизма межбанковского сотрудничества БРИКС.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости глава госкорпорации Игорь Шувалов.

По его мнению, эта тема крайне важна. «У многих стран есть санкционной давление, волатильность валют. Надо поддерживать свои валюты и свои торговые возможности», — считает он.

Шувалов отметил, что в вопросе расчета в нацвалютах «есть большой запрос от политики, но как только дело переходит к финансовым организациям и к тем, кто торгует, то нельзя сказать, что эта тема встречает широкую поддержку».

Во многом это происходит из-за того, что большинство компаний привыкли работать с долларом и не переходят на расчеты в нацвалютах, поскольку не понимают, как это работает.

«Думаю, что ничего сверхъестественного нет. Мы сейчас переходим к решению того, как технологически обслужить эту задачу. Надо продемонстрировать несколько сделок с крупнейшими игроками, они должны показать позитивное движение. В рамках председательства мы постараемся продвинуться в этой теме настолько, насколько это возможно. Это интересно и Центробанку, и Минфину, и ВЭБу», — подчеркнул он.

Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС был создан с целью развития и укрепления экономического и инвестиционного взаимодействия между странами БРИКС. Россия председательствует в БРИКС в 2020 году.