Валютные резервы ЦБА увеличились более чем на 32%

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 декабря 2017 года составил 5 254,2 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с показателем на 1 ноября увеличились на 53,5 млн долларов или 1%.

По сравнению с началом года валютные резервы регулятора увеличились на 1 279,8 млн долларов или 32,2%, а в годовом исчислении - на 1 243,2 млн долларов или 31%.