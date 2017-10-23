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    В Ziraat Bank (Azerbaijan) произошли структурные изменения

    Должность заместителя председателя Наблюдательного совета ликвидирована

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В ОАО ZiraatBank (Azerbaijan) ликвидирована должность заместителя председателя Наблюдательного совета.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, занимавший этот пост Нурулла Бакир отныне будет действовать в качестве члена Наблюдательного совета.

    Напомним, что ОАО Ziraat Bank (Azerbaijan) был создан в 2014 году. Его уставной капитал составляет 50 млн манатов. 99,98% акций банка принадлежит Ziraat Bank, 0,01% - компании Ziraat Sigorta, 0,01% - компании Ziraat Yatırım Menkul Değerler.

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