В Ziraat Bank (Azerbaijan) произошли структурные изменения

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В ОАО ZiraatBank (Azerbaijan) ликвидирована должность заместителя председателя Наблюдательного совета.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, занимавший этот пост Нурулла Бакир отныне будет действовать в качестве члена Наблюдательного совета.

Напомним, что ОАО Ziraat Bank (Azerbaijan) был создан в 2014 году. Его уставной капитал составляет 50 млн манатов. 99,98% акций банка принадлежит Ziraat Bank, 0,01% - компании Ziraat Sigorta, 0,01% - компании Ziraat Yatırım Menkul Değerler.