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    В Турции не имеющим валютных доходов компаниям запретят заимствования в иностранной валюте

    Для экспортных компаний будет использоваться специальный коэффициент для валютных заимствований

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Турции компании, не имеющие валютных доходов, не смогут брать заимствования в иностранной валюте. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил заместитель премьер-министра Мехмет Шимшек в ответ на вопросы членов Планово-бюджетной комиссии парламента.

    Помимо этого, М.Шимшек отметил, что крупные компании обяжут осуществлять валютное хеджирование. Он отметил, что не занятым в сфере экспорта малым компаниям запретят заимствования в иностранной валюте, а компании-экспортеры смогут брать валютные кредиты с использованием специального коэффициента. 

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