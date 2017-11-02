В Турции не имеющим валютных доходов компаниям запретят заимствования в иностранной валюте

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Турции компании, не имеющие валютных доходов, не смогут брать заимствования в иностранной валюте.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил заместитель премьер-министра Мехмет Шимшек в ответ на вопросы членов Планово-бюджетной комиссии парламента.

Помимо этого, М.Шимшек отметил, что крупные компании обяжут осуществлять валютное хеджирование. Он отметил, что не занятым в сфере экспорта малым компаниям запретят заимствования в иностранной валюте, а компании-экспортеры смогут брать валютные кредиты с использованием специального коэффициента.