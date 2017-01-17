В руководстве Nikoil Bank произойдут изменения

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Общее внеочередное заседание акционеров ОАО Nikoil Bank, которое должно было состояться вчера по адресу г. Москва (Россия), ул. Ефремова, 8, перенесено на другой день. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, собрание состоится 8 февраля в Лондоне (Великобритания) по адресу ул. Пикадилли, 21, отель Le Méridien Piccadilly.

В повестку дня включены вопросы внесения изменений в состав Наблюдательного совета и Аудиторского комитета Nikoil Bank, награждения членов комитета и утверждения новой редакции устава банка.

Напомним, что ОАО Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, действующего с 1994 года. Уставный капитал банка равен 184,5 млн манатов. ЗАО Topaz İnvestments принадлежат 91,84%, ЗАО Nikoil – 7,97%, ООО ISR Holding - 1% акций.