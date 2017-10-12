В России прошла презентация новых банкнот

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Банк России сегодня представил новые банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей.

Как сообщает Report со ссылкой на Vesti.ru, дизайн новых банкнот выбирали на всероссийском конкурсе. В итоге его победителями стали Дальний Восток и Севастополь. На купюре номиналом 2 000 рублей будут изображены космодром Восточный и мост на остров Русский, а на 200-рублевке - Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

В обращение новые купюры поступят уже в этом году. Как сообщает "Интерфакс", при производстве банкнот применялись новые технологии - они пропитаны специальным полимером для увеличения срока службы.