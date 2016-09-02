В Nikoil Bank произошло новое назначение

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В ОАО Nikoil Bank произошло новое назначение. Как передает Report, на должность директора вновь созданного департамента информационных технологий и стратегии назначен Ариф Зейналов.

Ранее он занимал должность директора ОАО Rabitabank.

Напомним, что ОАО Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, действующего с 1994 года. Уставный капитал банка равен 34,5 млн. манатов. Эта сумма сложилась на основе 17,25 млн. акций с номинальной стоимостью 2 маната каждая. ЗАО Topaz İnvestments принадлежат 56,4%, ЗАО Nikoil - 42,6%, ООО ISR Holding - 1% акций.