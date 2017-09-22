В Баку пройдет V Ярмарка инвесторов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) 6 октября проведет в Баку V Ярмарку инвесторов под названием "Будущее микрофинансирования в Азербайджане - трудности и возможности".

Как сообщает Report со ссылкой на AMFA, целью мероприятия является привлечение иностранных инвесторов для поддержки развития малого и среднего предпринимательства в регионах.

На конференции ожидается участие представителей Милли Меджлиса, руководящих лиц министерства экономики, Центрального банка Азербайджана, Палаты надзора за финансовыми рынками, Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Международной финансовой корпорации, представителей банков, небанковских кредитных организаций, инвестиционных компаний, финансовых экспертов, прессы и пр.

На мероприятии будут представлены различные награды. Микрофинансовые институты получат возможность узнать о новых технологических средствах и возможностях сектора.