В Азербайджане вырос объем безналичных платежей

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В июле этого года в Азербайджане посредством POS-терминалов осуществлено 652 тыс. операций на общую сумму 41 млн. манатов.

Как сообщили Report в Центробанке, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост объема платежей на 17% и в то же время снижение их количества на 27%. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов за 7 месяцев текущего года достиг 256 млн. манатов, что на 12% больше соответствующего периода прошлого года.

Объем безналичных платежей посредством банкоматов вырос в годовом исчислении на 3,9% и достиг 27 млн. манатов, количество же платежей выросло на 45% и составило 74 тыс. Согласно отчету, за январь-июль текущего года объем безналичных платежей посредством ATM сократился на 4% и составил 170 млн. манатов.

Таким образом, в июле общий объем безналичных платежей посредством POS-терминалов и банкоматов вырос в годовом сравнении на 11,5% и составил 68 млн. манатов. За январь-июль этот показатель вырос на 5% - до 426 млн. манатов.

Отметим, что в Азербайджане подготовлены новые предложения для стимулирования безналичных расчетов. Одно из предложений включает требование проведения безналичного расчета при любой операции на сумму свыше 1 000 манатов, другое связано с применением налоговых льгот на данный вид.