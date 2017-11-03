В Азербайджане в октябре продано 2 954 международных страховых полиса "Зеленая карта"

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года страховщиками, имеющими право действовать в рамках системы "Зеленая карта", заключено 2 954 договора международного страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, 1 628 из них составили договора, заключенные в отношении автотранспортных средств, выезжающих в Турцию и Иран, 1 285 – в Россию, Молдову и Украину и 41 – во все страны-участницы системы "Зеленая карта" (за исключением Беларуси и Израиля).

Сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по заключенным договорам, за отчетный период составила 192 183 маната. 2 213 из этих договоров были заключены по легковым автомобилям, 343 – грузовым автомобилям, 269 – прицепам, 129 – автобусам.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров в рамках системы "Зеленая карта" (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan Industry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance.

Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года.