В Азербайджане ускорились темпы роста проблемных валютных кредитов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем просроченных валютных кредитов на 1 ноября 2017 года составил 18,9% или 944,6 млн в манатном эквиваленте. Объем просроченных кредитов в инвалюте в сентябре вырос на 1,2%, а в октябре – на 4,0%. Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Кроме того, в октябре увеличилась доля просроченных кредитов в структуре совокупных кредитов в инвалюте. Так, если на 1 октября данный показатель составлял 17,4% (908,1 млн манатов), то уже на 1 ноября достиг 18,9% или 944,6 млн манатов.

Согласно отчету, объем проблемных кредитов в манате снизился в октябре. Так, на 1 ноября эта цифра снизилась с 949,0 млн до 945 млн манатов.

В целом, на 1 ноября совокупные кредитные вложения в экономику страны составили 12 152,2 млн манатов, из них в нацвалюте 58,86% (7 153,2 млн манатов), в инвалюте - 41,14% (4 999,0 млн манатов).

В структуре кредитных вложений в экономику страны просрочено 15,55% кредитов (1 889,6 млн манатов). Из них 945,0 млн манатов в нацвалюте, 944,6 млн манатов в инвалюте.

Таким образом, доля проблемных манатных кредитов в структуре совокупного кредитования экономики страны составила 7,78%. В иностранной валюте этот показатель составил 7,77%.