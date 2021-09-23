В Азербайджане могут применить опыт Турции и России в ведении банковских счетов

В Ассоциации банков Азербайджана (АБА) создана рабочая группа для обсуждения текущей ситуации в сфере открытия, ведения и закрытия банковских счетов и проведения усовершенствований в этой сфере.

В Ассоциации банков Азербайджана (АБА) создана рабочая группа для обсуждения текущей ситуации в сфере открытия, ведения и закрытия банковских счетов и проведения усовершенствований в этой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на АБА, уже состоялось первое заседание рабочей группы.

В ходе встречи были обсуждены возможности и недочеты в этой сфере, а также передовой международный опыт, в частности, представлена информация об опыте Турции и России. Участники встречи высказали мнение о внедрении передового опыта этих стран в Азербайджане.