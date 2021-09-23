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В Азербайджане могут применить опыт Турции и России в ведении банковских счетов

В Азербайджане могут применить опыт Турции и России в ведении банковских счетов В Ассоциации банков Азербайджана (АБА) создана рабочая группа для обсуждения текущей ситуации в сфере открытия, ведения и закрытия банковских счетов и проведения усовершенствований в этой сфере.
Финансы
23 сентября 2021 г. 12:15
В Азербайджане могут применить опыт Турции и России в ведении банковских счетов

В Ассоциации банков Азербайджана (АБА) создана рабочая группа для обсуждения текущей ситуации в сфере открытия, ведения и закрытия банковских счетов и проведения усовершенствований в этой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на АБА, уже состоялось первое заседание рабочей группы.

В ходе встречи были обсуждены возможности и недочеты в этой сфере, а также передовой международный опыт, в частности, представлена информация об опыте Турции и России. Участники встречи высказали мнение о внедрении передового опыта этих стран в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijan may apply Turkey and Russia's practice of bank account keeping
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bank hesabına dair Türkiyə-Rusiya təcrübəsi tətbiq oluna bilər

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