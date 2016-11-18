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    В ADIF произошло новое назначение

    Исполнительный директор фонда назначил себе советника

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADİF) Азад Джавадов назначил себе советника. Как сообщает Report, им стал Эльшан Керимов.

    Он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

    Напомним, что Э.Керимов ранее являлся начальником отдела по защите прав потребителей ликвидированного департамента надзора за кредитными организациями Центробанка Азербайджана, заведующим юридическим отделом ОАО Parabank, находящегося в процессе ликвидации, а также заведующим юридическим отделом ОАО Nikoil Bank.

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