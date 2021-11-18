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Турецкая лира обновила рекорд падения до уровня 11 лир за доллар США

Турецкая лира обновила рекорд падения до уровня 11 лир за доллар США Турецкая лира в четверг резко потеряла в стоимости, обновив рекорд падения, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Финансы
18 ноября 2021 г. 19:02
Турецкая лира обновила рекорд падения до уровня 11 лир за доллар США

Турецкая лира в четверг резко потеряла в стоимости, обновив рекорд падения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют онлайн-сводки биржевых торгов, лира торгуется по 11,10 за доллар.

Таким образом, турецкая валюта потеряла за день с открытия биржи около 4,5%. Падение ускорилось после того, как Центробанк республики днем объявил о снижении процентной ставки на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 16% до 15%.

По мнению политических властей страны, этот показатель является одним из ключевых, влияющих на стоимость национальной валюты и инфляцию.

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