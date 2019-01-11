Турция отклонила запрос США о группе арбитров ВТО по спору о пошлинах

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Турция отклонила первый запрос США на создание панели арбитров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) для рассмотрения спора о пошлинах Турции.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил торговый источник, знакомый с вопросом.

Отметим, что пошлины были введены в ответ на дополнительные пошлины Соединенных Штатов на импорт стальной и алюминиевой продукции.

"Турция заблокировала первый запрос Соединенных Штатов о создании панели по урегулированию спора для принятия решения о дополнительных пошлинах, наложенных Турцией на определенные виды импорта из США в ответ на американские пошлины на импорт стали и алюминия", - сообщил источник.

Запрос был подан на заседании органа по разрешению споров ВТО. США могут повторить свой запрос на следующем заседании, запланированном на 28 января, добавил он.