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    Турция отклонила запрос США о группе арбитров ВТО по спору о пошлинах

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Турция отклонила первый запрос США на создание панели арбитров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) для рассмотрения спора о пошлинах Турции.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил торговый источник, знакомый с вопросом.

    Отметим, что пошлины были введены в ответ на дополнительные пошлины Соединенных Штатов на импорт стальной и алюминиевой продукции.

    "Турция заблокировала первый запрос Соединенных Штатов о создании панели по урегулированию спора для принятия решения о дополнительных пошлинах, наложенных Турцией на определенные виды импорта из США в ответ на американские пошлины на импорт стали и алюминия", - сообщил источник.

    Запрос был подан на заседании органа по разрешению споров ВТО. США могут повторить свой запрос на следующем заседании, запланированном на 28 января, добавил он.

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