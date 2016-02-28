​Товарооборот между Азербайджаном и Грузией сократился

Баку. 28 Февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает третье место среди внешнеторговых партнеров Грузии с долей 10,1% от всего объема внешней торговли.

Как передает Report, об этом говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

Внешнеторговый оборот Грузии с Азербайджаном за январь 2016 года сократился на 33% по сравнению с январем прошлого года и составил примерно 53,3 миллиона долларов.

Объем экспорта из Грузии в Азербайджан в январе 2016 года по сравнению с январем прошлого года понизился на 87% и составил более 3,8 миллиона долларов — 3,1% от всего экспорта Грузии.

В Азербайджан экспортировались легковые автомобили на сумму 577 тысяч долларов, что на 13,1 миллиона долларов меньше по сравнению с январем 2015 года. Экспорт ферросплавов вырос на 106,3 тысячи долларов, и составил примерно 341 тысячи долларов, а экспорт труб из черного метала — на 402,2 тысячи долларов и составила 776,2 тысячи долларов.

За январь 2016 года по сравнению с январем прошлого года объем импорта из Азербайджана в Грузию сократился на 2,2% и составил 49,5 миллиона долларов — 12,2% от общего объема импорта Грузии.

Объем импорта нефтяных газов и газообразных углеводородов (природный газ) за данный период составил 195 тысяч тонн на сумму 40,6 миллиона долларов, что на 1,1 миллиона долларов больше, чем за январь 2015 года.

За отчетный период из Азербайджана в Грузию было импортировано 13,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму более 3,7 миллиона долларов, что на 3 миллионов долларов меньше, чем за январь прошлого года.