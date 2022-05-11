Стоимость биткоина за сутки упала на 8%

На крупнейшей бирже криптовалют Binance 11 мая, один биткойн упал на 8,3%, до 29,5 тыс. долларов.

На крупнейшей бирже криптовалют Binance 11 мая, один биткойн упал на 8,3%, до 29,5 тыс. долларов.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

9 мая цена биткоина обвалилась на более чем 14%. Один биткоин стоил меньше 30 тыс. долларов впервые с лета 2021 года. Всего с начала мая биткоин упал почти на 22%. Максимальная стоимость биткоина в начале мая составляла 39,7 тыс. долларов.

Также на первой неделе мая произошел крупнейший с июня 2021 года недельный отток средств из биткоин-фондов: пользователи вывели активы на сумму 133 млн долларов.