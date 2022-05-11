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Стоимость биткоина за сутки упала на 8%

Стоимость биткоина за сутки упала на 8% На крупнейшей бирже криптовалют Binance 11 мая, один биткойн упал на 8,3%, до 29,5 тыс. долларов.
Финансы
11 мая 2022 г. 18:46
Стоимость биткоина за сутки упала на 8%

На крупнейшей бирже криптовалют Binance 11 мая, один биткойн упал на 8,3%, до 29,5 тыс. долларов.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

9 мая цена биткоина обвалилась на более чем 14%. Один биткоин стоил меньше 30 тыс. долларов впервые с лета 2021 года. Всего с начала мая биткоин упал почти на 22%. Максимальная стоимость биткоина в начале мая составляла 39,7 тыс. долларов.

Также на первой неделе мая произошел крупнейший с июня 2021 года недельный отток средств из биткоин-фондов: пользователи вывели активы на сумму 133 млн долларов.

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