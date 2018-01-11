Среднемесячная зарплата в Азербайджане составила 525 манатов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 6,2% и составила 525 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.

Число работающих по найму по состоянию на 1 декабря 2017 года в Азербайджане составило 1 521,2 тыс. человек, из них 881,1 тыс. человек заняты в государственном, 640,1 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 21,8% заняты в сфере образования, 19,1% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,0% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 7,1% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 6,6% - строительства, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 10,9% - прочих секторах экономики.