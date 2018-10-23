Среднегодовая инфляция в Азербайджане прогнозируется в 3,8% в 2019 году

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Среднегодовая инфляция в Азербайджане прогнозируется на уровне 3,8% в 2019 году, что на 0,7% больше прогноза на 2018 год.

Как сообщает Report, это следует из макроэкономических прогнозных показателей на 2019-й и последующие 3 года.

Среднегодовая инфляция прогнозируется в 3,5% в 2020 году, 3,3% - в 2021 году и 3,3% - в 2022 году.

Следует отметить, что среднегодовая инфляция в 2017 году составила 12,9%. Предполагается, что этот показатель составит 3,1% в 2018 году.