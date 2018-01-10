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    Societe Generale: Курс доллара в Турции повысится

    Феникс Кален: Мы считаем, что положение развивающихся стран будет трудным

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Курс доллара США в Турции, согласно прогнозам, составит 4 лиры в конце первого квартала 2018 года и 4,15 лиры к концу года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это предсказывает Феникс Кален, специалист по стратегиям развивающихся рынков Societe Generale.

    Кален отмечает рост ожиданий, что ФРС и другие центробанки ужесточат монетарную политику: "Поэтому мы считаем, что положение развивающихся стран будет трудным, но положительная глобальная экономическая конъюнктура значительно снизит уязвимость".

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