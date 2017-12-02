Сенат утвердил проект крупнейшей в истории США налоговой реформы

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сенат конгресса США одобрил законопроект о тщательном пересмотре американской налоговой системы, сообщает Report со ссылкой на Reuters. За принятие реформы, по данным агентства, проголосовал 51 сенатор, 49 — высказались против.

Теперь, скорее всего, на следующей неделе, пишет Reuters, между Сенатом и Палатой представителей, которая уже так же утвердила свой собственный налоговый законопроект, состоится обсуждение этих инициатив. Две палаты должны будут составить единый законопроект чтобы передать его в Белый дом для подписания.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал в результате реализации инициативы республиканцев осуществить "огромное снижение налогов, крупнейшее в истории страны".



Как отмечает Reuters, утвержденный 2 декабря Сенатом законопроект считают «крупнейшим налоговым пересмотром в США с 1980-х годов». Согласно ему, налог на прибыль американских корпораций с 35% должен быть снижен до 20%. Это, как уверены республиканцы, позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских компаний.