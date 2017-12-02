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    Сенат утвердил проект крупнейшей в истории США налоговой реформы

    Сенат CША одобрил подготовленный республиканцами проект о налоговой реформе

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сенат конгресса США одобрил законопроект о тщательном пересмотре американской налоговой системы, сообщает Report со ссылкой на  Reuters. За принятие реформы, по данным агентства, проголосовал 51 сенатор, 49 — высказались против.

    Теперь, скорее всего, на следующей неделе, пишет Reuters, между Сенатом и Палатой представителей, которая уже так же утвердила свой собственный налоговый законопроект, состоится обсуждение этих инициатив. Две палаты должны будут составить единый законопроект чтобы передать его в Белый дом для подписания.

    Ранее  президент США Дональд Трамп обещал в результате реализации инициативы республиканцев осуществить "огромное снижение налогов, крупнейшее в истории страны".

    Как отмечает Reuters, утвержденный 2 декабря Сенатом законопроект считают «крупнейшим налоговым пересмотром в США с 1980-х годов». Согласно ему, налог на прибыль американских корпораций с 35% должен быть снижен до 20%. Это, как уверены республиканцы, позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских компаний.

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