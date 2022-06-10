Счетная палата: В бюджете ГНФАР образовался профицит в размере 2,7 млрд долларов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил прошлый год с профицитом.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил прошлый год с профицитом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на годовой отчет об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики за 2021 год.

"На 1 января 2021 года средства Государственного нефтяного фонда составили 73 млрд 488,7 млн манатов или 43 млрд 564,3 млн долларов США. В течение 2021 года общий объем доходов бюджета Нефтяного фонда в манатном выражении составил 15 млрд 985,7 млн манатов, что на 199,8% больше, чем предусмотрено в бюджете (8 млрд 001,2 млн манатов).

В течение 2021 года бюджетные расходы ГНФАР составили 11 млрд 382,7 млн манатов, что означает исполнение на 92,9% против предусмотренных в 12 млрд 249,4 млн манатов. К концу 2021 года в бюджете Государственного нефтяного фонда образовался профицит в размере 4 млрд 603 млн манатов или 2 млрд 707,4 млн долларов США (по состоянию на 2020 год дефицит составил 3 млрд 064,5 млн манатов или 1 млрд 802,4 млн долларов США)", - отмечается в документе.

Согласно отчету, в бюджете Нефтяного фонда на 2021 год среднегодовая цена 1 барреля сырой нефти заложена в размере 40 долларов США, а фактическая цена в 2021 году составила 65,4 доллара США.

Поступления в связи с превышением цены на нефть на 25,4 доллара США по отношению к прогнозу на 2021 год, помимо продажи прибыльных нефти и газа, составили 3 млрд 208,9 млн долларов США, от управления валютными активами фонда дополнительно поступили средства в размере 1 млрд 486,9 млн долларов США, что привело к исполнению бюджета фонда с профицитом и росту активов. На 31 декабря 2021 года активы фонда по сравнению с началом года увеличились в долларовом выражении на 1 млрд 460,8 млн или на 3,4% и составили 45 млрд 025,1 млн долларов США (75 млрд 972,3 млн манатов).