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    Report: России не избежать очередной девальвации

    Темпы годовой инфляции в России неуклонно падают© Sputnik/ Grigory Sisoev

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Инфляция в России по итогам октября 2017 года сложится на уровне ниже 3%. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава министерства экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах министерской конференции Всемирной торговой организации.

    "У нас в принципе инфляционные тенденции сейчас очень мягкие. По нашим оценкам, по итогам октября инфляция опустится ниже отметки в 3%. И у нас отклонение от таргета ЦБ уже будет существенно больше 1%, что не есть хорошо", - сказал он.

    В России уже второй месяц подряд фиксируется дефляция - в сентябре она составила 0,1% после 0,5% в августе. В годовом выражении рост потребительских цен в сентябре замедлился до 3%.

    Аналитическая группа Report отмечает, что для предотвращения дефляции в России требуется увеличить денежную массу, однако Банк России не спешит с этим шагом: "Рост денежной массы в конечном итоге по мере ухудшения экономических условий приводит к повышению спроса на инвалюту и сокращению валютных резервов. Единственным инструментом властей для роста инфляции является девальвация. России не избежать подорожания доллара в краткосрочной перспективе". 

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