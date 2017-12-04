Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ На неделе 4-8 декабря основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, Китая, Великобритании, Канады и Австралии.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) В 17:30 по бакинскому времени 8 декабря министерство труда США опубликует октябрьский отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора. Основное внимание в этом отчете привлекут даже не показатели занятости, а рост зарплат. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается увеличение рабочих мест на 198 тыс. после роста на 261 тыс. в сентябре. Также прогнозируется, что уровень безработицы в США останется на уровне 4,1%. Основное внимание будет приковано к средней почасовой заработной плате в США. Судя по прогнозам, она повысится на 0,3% после нулевого значения роста месяцем ранее. Рост зарплат может оказаться первым сигналом ускорения инфляции, что станет аргументом в пользу повышения процентной ставки в ближайшие месяцы.

2) Китай опубликует данные по сальдо торгового баланса за ноябрь приблизительно в 07:00 по бакинскому времени 8 декабря. В субботу также выйдут данные по инфляции потребительских цен и цен производителей в Китае в ноябре.

3) 5 декабря в 13:30 по бакинскому времени будет опубликован отчет по ведущему сектору услуг Великобритании. Политика также будет оставаться в центре внимания в Европе, особенно переговоры по Brexit, которые вступили в решающую фазу.

4) Решение Банка Канады по процентной ставке будет оглашено в 19:00 по бакинскому времени среды. Большинство экспертов предполагают, что центробанк Канады оставит процентную ставку на значении 1,0%.

5) На 07:30 5 декабря назначено оглашение решения Резервного банка Австралии по процентной ставке. Большинство экономистов предполагают, что центробанк Австралии в пятнадцатый раз подряд не изменит текущую рекордно низкую процентную ставку 1,5% и сохранит монетарную политику без изменений, поскольку риск повышения долгов в сфере кредитования недвижимости уравновешивается низким уровнем инфляции. Также в Австралии привлекут внимание отчеты по ВВП за третий квартал, по объему розничных продаж и по торговому балансу.