Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ На неделе 11-15 декабря основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, еврозоны, Великобритании, Швейцарии и Китая.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) Согласно общему мнению, в результате двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС повысит процентную ставку США на 0,25 п.п. Решение комитета FOMC будет оглашено в 23:00 по бакинскому времени 13 декабря. Скорее всего, диапазон ставки по федеральным фондам будет повышен до 1,25–1,50%. Через полчаса после заявления Комитета по открытым рынкам ФРС США глава ФРС Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию. Инвесторы будут ждать новых сведений относительно темпов дальнейшего ужесточения монетарной политики в ближайшие месяцы.

2) Решение по процентной ставке ЕЦБ будет оглашено в 16:45 по бакинскому времени 14 декабря. Аналитики не ожидают значительных изменений монетарной политики. Основное внимание будет сосредоточено на пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги, которая состоится через 45 минут после оглашения решения ЕЦБ. Скорее всего, Драги повторит свои заявления о необходимости поддержки экономики и сохранении низкой стоимости заемных средств в ближайшие месяцы. ЕЦБ также огласит прогноз по инфляции до начала 2020 года. Кроме решения ЕЦБ, игроков рынков заинтересуют сведения о деловой активности в еврозоне за декабрь, которые позволят оценить силу экономики региона. Также во вторник будет опубликован индекс экономических настроений ZEW в Германии.

3) В 16:00 по бакинскому времени 14 декабря будет оглашено решение по процентной ставке Банка Англии. Аналитики не ожидают значительных изменений в монетарной политике из-за неопределенности относительно Brexit, низкого роста зарплат и слабой производительности труда в Великобритании. Кроме решения Банка Англии, в Великобритании трейдеры сконцентрируют также свое внимание на отчетах за прошлый месяц по инфляции, безработице и объему розничных продаж, чтобы получить новые сигналы о влиянии Brexit на экономику.

4) Национальный банк Швейцарии опубликует ежеквартальный отчет о монетарной политике 14 декабря в 12:30 по бакинскому времени. Большинство экономистов прогнозируют, что центробанк Швейцарии решит сохранить процентную ставку на уровне –0,75%.

5) Национальная статистическая служба Китая опубликует данные по объему промышленного производства в Китае за ноябрь в 06:00 по бакинскому времени 14 декабря. Прогнозируется, что в ноябре рост этого показателя составит 6,2%, не изменившись по сравнению со значением прошлого месяца. В то же время Китай опубликует отчеты по инвестициям в основной капитал и объему розничных продаж, по индексу цен на жилье в Китае и по объему выданных займов.