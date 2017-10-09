Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОП-5

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ На этой неделе основное внимание финансовых рынков привлекут экономические новости из США, еврозоны, Великобритании и Китая. Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) 11 октября в 22:00 по бакинскому времени будут опубликованы протоколы прошлого заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме протокола заседания ФРС на этой неделе также выступят несколько официальных лиц ФРС, включая члена правления ФРС Джерома Пауэлла, который является одним из кандидатов на замену Джанет Йеллен на посту главы центробанка США. Внимание также привлекут заявления члена правления ФРС Лаел Брейнард, президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Фьючерс на ставку по федеральным фондам дает вероятность приблизительно 90% на повышение процентной ставки в декабре.

2) в 16:30 по бакинскому времени министерство торговли США опубликует отчет по размеру инфляции в сентябре. Аналитики рынка ожидают роста потребительских цен на 0,6%, а базовая инфляция, согласно прогнозу, увеличится на 0,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидалось ускорение инфляции до 1,8%. Центральный банк, как правило, стремится удержать базовую инфляцию на уровне 2% или ниже. 13 октября министерство также опубликует данные по объему розничных продаж в сентябре, числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, индексу цен производителей (PPI) в США, числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а также по индексу настроения потребителей США от Мичиганского университета.

3) 12 октября в 18:30 по бакинскому времени президент ЕЦБ Марио Драги должен принять участие в панельной дискуссии по вопросам монетарной политики в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне. Инвесторы хотят получить сведения о том, какого решения следует ожидать от ЕЦБ относительно программы выкупа облигаций и свежие прогнозы на будущее.

4) 10 октября в Великобритании будет опубликован отчет Национальной статистической службы Великобритании (ONS) по объему производства в обрабатывающей промышленности за август. Ожидается, что этот показатель вырастет на 0,3%. Предполагается, что объем промышленного производства повысится на 0,2%.

5) 13 октября в 07:00 по бакинскому времени Китай опубликует данные по сальдо торгового баланса за сентябрь. Ожидается, что профицит торгового баланса Китая за прошлый месяц снизится до 39,5 млрд долларов после профицита 42,0 млрд долларов в августе.