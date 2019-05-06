Рэнкинг банков Азербайджана по наличным средствам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по наличным средствам (01.04.2019)

6 мая, 2019 13:03

https://report.az/storage/news/36858964eefea26f3c5f4198fc63000a/a44fc62a-56a4-4709-813d-5974195b09e5_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств (TOП-5): № Банки Наличные средства (тыс. манатов) 1 Capital Bank 383 856 2 Bank Respublika 64 750 3 Xalg Bank 49 888 4 Access Bank 40 213 5 Yapi Credi Bank 36 721 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.