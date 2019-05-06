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Рэнкинг банков Азербайджана по наличным средствам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по наличным средствам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств (TOП-5):

Банки Наличные средства (тыс. манатов)
1 Capital Bank 383 856
2 Bank Respublika 64 750
3 Xalg Bank 49 888
4 Access Bank 40 213
5 Yapi Credi Bank 36 721

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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