​Рэнкинг банков Азербайджана по наличным средствам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств (TOП-5):
|№
|Банки
|Наличные средства (тыс. манатов)
|1
|Capital Bank
|383 856
|2
|Bank Respublika
|64 750
|3
|Xalg Bank
|49 888
|4
|Access Bank
|40 213
|5
|Yapi Credi Bank
|36 721
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости