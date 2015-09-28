​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству POS-терминалов (ТОП-5)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству POS-терминалов по состоянию на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по количеству POS-терминалов(TOП-5):
|№
|Банки
|POS-терминалы
|1
|Atabank
|19 031
|2
|ExpressBank
|7 578
|3
|ZaminBank
|1 891
|4
|MuganBank
|659
|5
|Rabitabank
|418
. *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости