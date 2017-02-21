Рэнкинг банков Азербайджана по доле вкладов в депозитах (TOП-10)

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу вкладов физических лиц в общем депозитном портфеле на 1 января 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу вкладов в депозитах (TOП-10):

№ Банки Вклады / Депозиты, % 1 Silkway Bank 91,8 2 Atabank 84,5 3 ASB Bank 77,7 4 Expressbank 76,9 5 AG Bank 73,3 6 Xalg Bank 70,6 7 Rabitabank 61,0 8 Ziraat Bank Azerbaijan 57,8 9 Azer-Turk Bank 50,7 10 Bank Respublika 34,4

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