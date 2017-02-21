Рэнкинг банков Азербайджана по доле вкладов в депозитах (TOП-10)

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу вкладов физических лиц в общем депозитном портфеле на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу вкладов в депозитах (TOП-10):
|№
|Банки
|Вклады / Депозиты, %
|1
|Silkway Bank
|91,8
|2
|Atabank
|84,5
|3
|ASB Bank
|77,7
|4
|Expressbank
|76,9
|5
|AG Bank
|73,3
|6
|Xalg Bank
|70,6
|7
|Rabitabank
|61,0
|8
|Ziraat Bank Azerbaijan
|57,8
|9
|Azer-Turk Bank
|50,7
|10
|Bank Respublika
|34,4
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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