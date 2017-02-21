Процесс принудительной ликвидации Parabank прекращен

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Процесс принудительной ликвидации ОАО Parabank прекращен в связи с тем, что банк превратился в небанковскую кредитную организацию (НКО).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ликвидатора банка – Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADİF).

По информации, в Бакинский административно-экономический суд №1 поступило обращение о прекращении деятельности ADİF в качестве ликвидатора, и 10 февраля суд принял соответствующее решение.